السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 2638 حكم قضائي في حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام في مديرية أمن القليوبية من تنفيذ 2638 حكما قضائيا متنوعا خلال حملة أمنية قامت بها أجهزة الأمن لضبط الخارجين على القانون والهاربين وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقت اللواء نبيل سليم مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام حملة أمنية استهدفت البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون والهاربين، وأسفرت عن تنفيذ 2638 حكم قضائي متنوع وضبط 16 قطعة سلاح ناري، كما تمكنت الحملة التي استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من ضبط  21 قضية إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة  بحوزة 23 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

اللواء نبيل سليم حكم قضائي متنوع حملة أمنية مكبرة مباحث تنفيذ الأحكام مديرية أمن القليوبية

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