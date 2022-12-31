ضبط مالك ثلاجة لحفظ اللحوم بالمنوفية بـ 1,410 طن مصنعات لحوم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص"- بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (1,410 طن " مصنعات لحوم - مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.