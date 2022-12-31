بعد مبادرة المتحدة.. كيف تحد من إدمان ابنك مشاهدة التلفزيون والفيديوهات

في عالم اليوم نحن محاطون بالتكنولوجيا، ونرى الجميع وهو يحدق في الشاشات طوال الوقت، وأطفالًا بأعينهم ملتصقة بالشاشة أثناء عودتهم من المدرسة إلى المنزل.

التكنولوجيا مدهشة وعلى الرغم من أنها تقدم العديد من الفوائد، إلا أن هناك أيضًا بعض العيوب التي يجب على الآباء إدراكها، منها الإدمان، حيث يعد إدمان مشاهدة التلفزيون والشاشات الحديثة من فيديوهات ووسائل تواصل واستغراق وقت طويل فيها لفترات طويلة، مشكلة خطيرة في العصر الرقمي، إنه يؤثر على صحة الأطفال ونموهم، بل ويقلل من جودة حياتهم.

تكمن مشكلة إدمان استغراق وقت طويلة على الشاشة في أنه يمكن أن يبدأ مبكرًا، حتى أن العديد من الأطفال يظلون على الأجهزة اللوحية قبل أن يتمكنوا من الكتابة، إنهم يلعبون الألعاب على التطبيقات ويشاهدون مقاطع الفيديو قبل أن يتمكنوا من القراءة، ويقضي الكثير من الأطفال وقتًا أطول أمام الشاشات أكثر من فعل أي شيء آخر، ولهذا السبب من المهم إيجاد طرق لتجنب إدمان الشاشة.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر الإدمان، سنناقش الاستعانة بموقع theearlychildhooduniversity بعض الاستراتيجيات للحد من التعرض لوقت الشاشة ومنع إدمان وقت الشاشة عند الأطفال.

إدارة استخدام طفلك للشاشات

لا ينبغي السماح للأطفال باستخدام الكمبيوتر أو مشاهدة التلفزيون متى أرادوا ذلك، ولطالما أرادوا ذلك دون مراقبة الوالدين، ويقطع وضع قيود على تعرض أطفالك لوقت طويل على الشاشة شوطًا طويلاً عندما يتعلق الأمر بمنع الإدمان أو الحد منه، ومن المرجح أن يتبع الأطفال القواعد إذا كانوا يعرفون ما هو متوقع منهم، فقم بتعيين الضوابط الأبوية وإعدادات الخصوصية للتأكد من عدم تعرض الأطفال لمحتوى غير لائق أو مواد عنيفة.

راقب مقدار الوقت الذي يقضيه طفلك على الأجهزة الإلكترونية

كم من الوقت يقضيه طفلك عادة في استخدام الأجهزة الإلكترونية كل يوم؟ ماذا تتكون عادة أنشطة طفلك على الإنترنت؟ هل يقضي معظم وقت شاشة طفلك الصغير في دروس عبر الإنترنت فقط؟ أم أن طفلك يميل إلى قضاء ساعات في ممارسة الألعاب أكثر من التعلم عبر الإنترنت؟

تأكد من أنك على دراية كاملة بأنشطة طفلك على الإنترنت، وضع جميع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، حيث يمكنك مراقبتهم.

نموذج للاستخدام الصحي للشاشة

نصيحة مهمة أخرى للمساعدة في الحد من إدمان وقت الشاشة لدى الأطفال هو معرفة نوع السلوك الذي تريد منهم أن يحاكوه، وإذا كنت تستخدم هاتفك باستمرار، فإن الأطفال سيفعلون الشيء نفسه.

تأكد من الحد من استخدامك لوقت الشاشة وقضاء وقت أقل في مشاهدة البرامج التلفزيونية بنهم إذا كنت تريد أن تكون مثالًا جيدًا لأطفالك.

الحد من تعرض الشاشة في وقت النوم

يحتاج الأطفال إلى النوم الكافي، وعدم ممارسة الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو في السرير قبل النوم، سيكونون مستريحين بشكل أفضل عندما يتم وضع الشاشات بعيدًا لمدة ساعة أو ساعتين قبل أن يحين وقت النوم.

تأكد من قصر استخدام الأدوات والأجهزة الإلكترونية على خارج غرفة النوم، وبدلاً من الاعتماد على الأجهزة لتهدئتهم للنوم، انخرط في أنشطة أخرى تحفز على النوم لا تتضمن الشاشات، على سبيل المثال، اقرأ قصص طفلك قبل النوم كل ليلة.

تعريض الأطفال لأنشطة وهوايات أخرى إلى جانب الإلكترونيات

يحتاج الأطفال إلى ما هو أكثر بكثير من مجرد شاشات في حياتهم، تأكد من مشاركة الأطفال في عدد متنوع من الأنشطة حتى لا يعتمدوا على الشاشات للترفيه أو لأغراض التعلم، ابحث عن طرق جديدة للعب معًا، مثل الجري بالخارج أو القيام برحلات معًا كعائلة، وشجع الأطفال على اللعب بالخارج مع الأصدقاء أو قراءة الكتب أو القيام بمشاريع فنية أو ممارسة الرياضة، وأي شيء يمنحهم متنفسًا لأي طاقة مكبوتة، ويساعدهم هذا على إدراك أن هناك في الواقع ما هو أكثر من قضاء معظم أيامهم في مشاهدة الرسوم المتحركة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

من المهم أن يكون الآباء على دراية بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه الجلوس أمام الشاشة لساعات طويلة على نمو الطفل، وضع في اعتبارك التأثير الذي قد تحدثه الشاشات على حياة طفلك وصحته، واتبع هذه النصائح لمنع إدمان التلفزيون والشاشات في عائلتك.