مداهمة 3 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان فى القاهرة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط 3 مراكز لعلاج الإدمان "دون ترخيص" بنطاق دائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة.

كما تم ضبط (3 أشخاص) من المشرفين على تلك المراكز، وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى "بدون ترخيص" – عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى).