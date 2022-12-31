ضبط قائد سيارة استولى على 8 أطنان سكر تمويني في أسوان

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة أسوان، وبحوزته كمية قدرها 8 أطنان سكر تمويني مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم، تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستوليًا على الدعم المقرر.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.