«الخارجية فى 2022»: شكرى أجرى 29 زيارة واستقبل 59 وزيرًا ومسئولًا رفيع المستوى

نشرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، حصاد الدبلوماسية المصرية لعام 2022، خاصة الزيارات التي أجراها سامح شكري وزير الخارجية، وما نتجت عنها من اتفاقيات وتعزيز للعلاقات مع الدول الصديقة.

وشمل حصاد وزارة الخارجية العديد من الأنشطة الدبلوماسية المتنوعة سواء في ملف استرداد الآثار، أو الدبلوماسية متعددة الأطراف والعمل القنصلي وغيرها.

العلاقات المصرية العربية

أجرى وزير الخارجية 8 زيارات إلى دول عربية، فيما استقبل 13 وزيرًا ومسئولا رفيع المستوى، كما جرت 3 مكالمات هاتفية مع نظائره من الدول العربية.

وجرى عقد 10 لجان مشتركة ونوعية، فيما تمت 6 جولات ومشاروات سياسية، بالإضافة إلى مجلس أعمال.

العلاقات المصرية الأمريكية

وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية، أجرى شكري زيارة واحدة إلى واشنطن، فيما استقبل 7 وزراء ومسئولين أمريكيين رفيعي المستوى، وجرت 7 اتصالات هاتفية مع عدة مسؤولين أمريكيين.

وكذلك، عقد مجلسا أعمال بين القاهرة وواشنطن، بالإضافة إلى جولة مشاورات سياسية.

العلاقات المصرية الإفريقية

وقالت وزارة الخارجية إن شكري أجرى 4 زيارات، فيما استقبل 4 وزراء ومسئولين رفيعي المستوى، وتم عقد لجنة مشتركة، وجولة مشاروات سياسية، بالإضافة إلى مجلس أعمال.

حصاد وزارة الخارجية لعام 2022

العلاقات المصرية الآسيوية

أجرى شكري 4 زيارات لدول آسيوية، واستقبل 4 وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، فيما جرت 8 جولات مشاروات ومباحثات سياسية، وعقد مجلسي أعمال.

العلاقات المصرية الأوروبية

نص حصاد وزارة الخارجية على أن شكري أجرى 8 زيارات لدول أوروبية، بينما استقبل 20 وزيرًا ومسئولا أوروبيا رفيعي المستوى، وأجرى 13 اتصالا هاتفيًا مع مسئولين أوروبيين.

وعقدت 3 لجان مشتركة بين مصر والدول الأوروبية، بالإضافة إلى 10 جولات مشاروات سياسية وفنية، و3 مجالس أعمال.

العلاقات المصرية مع المنظمات الدولية

أجرى شكري 4 زيارات لمنظمات دولية، والتقى 11 مسئولًا رفيعي المستوى من تلك المنظمات، فيما جرت 7 اتصالات هاتفية، بالإضافة إلى عقد 22 اجتماعًا افتراضيًا.