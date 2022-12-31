18 جلسة لمجلس الأمناء.. حصاد «الحوار الوطنى» فى 2022

تعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إجراء الحوار الوطني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في أبريل الماضي، أحد أبرز الأحداث خلال عام 2022.

وشهدت دعوة الرئيس السيسي تأييدا سياسيا وحزبيا ومجتمعيا واسعا من كافة الفئات والقوى السياسية والحزبية التي رحبت بالمشاركة وأعدت خطتها ورؤيتها التي سيتم طرحها خلال الجلسات النقاشية المقرر انطلاقها قريبًا.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني منذ تشكيله 18 اجتماعًا، لمناقشة كافة التفاصيل والترتيبات اللازمة لإجراء الحوار الوطني.

ويرصد «الدستور» حصاد عمل مجلس أمناء الحوار الوطني خلال عام 2022:

26 أبريل.. أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى دون استثناء أو تمييز.

26 يونيو.. إعلان إدارة الحوار الوطني عن تشكيل مجلس أمناء الحوار، واختيار ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى رئيسا للأمانة الفنية .

5 يوليو.. عقد الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني وإصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس ومدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.

19 يوليو.. عقد الجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني وتحديد المحاور الثلاثة للحوار وهى «السياسي والاقتصادي والمجتمعي».

30 يوليو.. عقد الجلسة الثالثة لمجلس أمناء الحوار الوطني وإنشاء 5 لجان فرعية للمحور المجتمعي.

3 أغسطس.. عقد الجلسة الرابعة لمجلس الأمناء والانتهاء من تكوين اللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها، وإنشاء 8 لجان فرعية للمحور الاقتصادي، والانتهاء من صياغة المادة 18 من اللائحة الإجرائية.

5 سبتمبر.. عقد الجلسة الخامسة لمجلس الأمناء.. والاستقرار على اختيار 12 مقررا ومقررا مساعدا للمحاور الثلاثة الأساسية ولجان المحور السياسي بالحوار الوطني .

10سبتمبر.. عقد الجلسة السادسة لمجلس الأمناء والاختيار بالتوافق لـ44 مرشحا للمحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية.

17 سبتمبر.. عقد سابع وثامن اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني.. والتوافق على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.. ودعوة الكيانات السياسية والأهلية لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في كافة المحافظات.

3 أكتوبر.. عقد الاجتماع الأول للمقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة واللجان الفرعية بالحوار الوطني.

10 أكتوبر.. مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعيه التاسع والعاشر.. ويعلن خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي بواقع ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا لجميع المحاور.. ويرحب بدعوة مقرري المحور الاقتصادي بالمؤتمر الاقتصادي.

17 أكتوبر.. عقد الاجتماع الحادي عشر لمجلس أمناء الحوار الوطني لاستعراض الأسماء المرشحة للمشاركة بجلسات الحوار، ويقرر استمرار العمل للانتهاء من جداول الأعمال.

21 أكتوبر.. الحوار الوطني يرسل لرئيس الوزراء أسئلة واستفسارات لطرحها على المؤتمر الاقتصادي.

24 أكتوبر.. مجلس أمناء الحوار الوطني يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لصدور القرار الجمهوري بالعفو عن زياد العليمي.

4 نوفمبر.. الحوار الوطني يتلقى رد رئيس مجلس الوزراء على استفسارات أعضائه خلال المؤتمر الاقتصادي.

5 نوفمبر.. عقد الاجتماع الثاني عشر لمجلس أمناء الحوار الوطني لبحث خطة عمل بعض المحاور، وكذلك بحث رد رئيس الوزراء على أسئلة الحوار الوطني خلال المؤتمر الاقتصادي.

23 نوفمبر.. عقد الاجتماع الثالث عشر لمجلس أمناء الحوار الوطني، ويهنئ الرئيس السيسي بنجاح قمة المناخ.. ويعتبر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الحلم الذي انتظره العالم.

26 نوفمبر.. عقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الأمناء لاستكمال مناقشة قضايا المحاور واللجان الفرعية.

3 ديسمبر.. عقد الاجتماع الخامس عشر لمجلس الأمناء لاستكمال مناقشة قضايا المحاور واللجان الفرعية.

5 ديسمبر.. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه السادس عشر للانتهاء من مناقشة قضايا المحاور الرئيسية واللجان الفرعية.

12 ديسمبر.. عقد الاجتماع السابع عشر لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة معايير اختيار الشخصيات المشاركة في الجلسات النقاشية.

25 ديسمبر.. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الثامن عشر لاستكمال مناقشة الأسماء المقرر مشاركتها ودعوتها لحضور اجتماعات اللجان الفرعية.