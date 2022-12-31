السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من 55 سنة سجن وآخر مطلوبًا في 98 قضية

ضبط هارب
ضبط هارب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وكشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تردد (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية، هارب من تنفيذ 63 حكم حبس جزئي "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت 55 سنة و7 أشهر") بالتردد على أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) والمحكوم عليه في عدد (98) قضية بإجمالي مدد حبس (8) سنوات، وغرامات مالية بلغت (2 مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرَّ بها.

أجهزة وزارة الداخلية الهاربين وزارة الداخلية مكافحة الجريمة قسم شرطة السلام أول

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