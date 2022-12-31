ضبط لص يسرق المنازل في القاهرة بأسلوب المغافلة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) باكتشافه سرقة (ساعة يد وبعض المشغولات الذهبية) من داخل الفيلا سكنه بدائرة القسم.

كشفت التحريات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالفيلا محل البلاغ كمشرف معماري لإنهاء بعض الأعمال بها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قام بالصعود إلى إحدى الغرف بالفيلا وتمكن من مغافلة باقي العاملين بالفيلا واستولى على المسروقات ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بالعقار محل سكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.