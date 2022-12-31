السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة من 4 متهمين بحوزتهم 2 كيلو «شابو» في سوهاج

حبس
حبس

أمر قاضى المعارضات بسوهاج، بتجديد حبس 4 متهمين، 15 يوما، على ذمة التحقيقات عقب قيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم للاتجار بمخدر الشابو بإجمالى 2 كيلو قبل ترويجها على المواطنين بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

جاء ذلك عقب تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الشابو بلغت 2 كيلو جرام تقريبا بحوالي 3 ملايين جنيه قيمتها التسويقية و4 هواتف محمولة وميزان حساس و20 ألف جنيه وسيارة و4 دراجات بخارية.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

بداي  الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام 4 متهمين  بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما للاتجار في مخدر الشابو متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهم متلبسين بالحرز والحيازة.

قاضي المعارضات التحقيقات تشكيل عصابي مخدر الشابو محافظة سوهاج

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وائل لطفي

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