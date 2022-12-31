السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حفلات ومولات تجارية.. أفضل أماكن الخروجات والفسح فى ليلة رأس السنة (فيديو)

ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة

قالت البلوجر هنا ياسين، إن أفضل أماكن الخروج في احتفالات رأس السنة الجديدة 2023 تتركز في بعض المناطق السياحية مثل المقطم والأهرامات والمولات التجارية الشهيرة، وبعض المناطق الساحلية مثل العين السخنة وغيرها، أو باخرة النايل كروز في نهر النيل التي تمشي في النيل لمدة ساعتين بالعشاء ويتم حجزها مسبقا. 

وأشارت «ياسين» خلال لقائها ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة TeN، اليوم، إلى أن هناك أماكن مطلة على الأهرامات وتتمتع بمناظر جميلة وبعضها يكون بدون حجز مسبق.

بعض المناطق في القاهرة تهتم بالزينة والاحتفالات

ولفتت إلى أن بعض المناطق في القاهرة تهتم بالزينة والاحتفالات الخاصة برأس السنة مثل منطقة الكوربة مثلا التي يحرص عدد كبير على التواجد بها في تلك الأوقات من السنة والتقاط الصور التذكارية، وأيضا الإسكندرية والأماكن التي ترتبط عند الكثيرين بذكريات جميلة.

وأضافت البلوجر هنا ياسين، أن بعض الأشخاص يفضلون الحفلات التي تتواجد في المولات التجارية، والتي تكون مجانية بالنسبة لحضورها، والبعض يذهب لأماكن تنظم حفلات كبيرة مدفوعة الحضور ويتم حجزها مسبقا، وبالنسبة للحفلات متوسطة السعر تكون في الكافيهات والمولات أيضا.

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