السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار أمنى فى الشوارع والميادين لتيسير حركة السير بالقاهرة والجيزة

ارشيفية
ارشيفية

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية، صباح اليوم السبت، وذلك مع انتظام حركة السيارات بجميع الشوارع والميادين الرئيسية، وسط تواجد رجال الأمن في الشوارع والميادين لتيسير حركة السير.

وظهرت حالة من الانسيابية المرورية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة السير أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وانتظمت حركة المرور في الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وسيولة مرورية شهدتها أيضًا بعض المناطق بالمحافظة، منها محور 26 يوليو وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس ومناطق وسط البلد، وسيولة متحركة للسيارات والحركة المرورية.

الطرق والمحاور الرئيسية سيولة مرورية القاهرة والجيزة حركة السيارات الميادين الرئيسية الانسيابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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