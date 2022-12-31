الشيشيني: «كابيتانو مصر» فكرة رائعة نجني ثمار نجاحها قريبا

قال سعيد الشيشيني، كابتن وقائد المقاولون العرب في عصره الذهبي، إن مشروع كابيتانو مصر فكرة رائعة وتبشر بخير لمستقبل الكرة المصرية، خاصة وأن هذا المشروع أقيم على مستوى الجمهورية من خلال مجموعة مميزة من المدربين من كافة الأندية المصرية وتشرفت بكونى واحد من هولاء المدربين.

وأضاف سعيد الشيشيني، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الدستور»، أن المدربين الذين شاركوا في المشروع الأضخم في اكتشاف المواهب اختاروا عددا كبيرا لتجهيزهم وتعليمهم الكثير من المواهب منذ بداية مسيرة البراعم الصغار حتى يكون هناك تأسيس وتعليم المهارات لمن وقع عليهم الاختيار خاصة وأنهم الأفضل والأجهز للتعلم واكتساب المهارات.

وأضاف نجم ذئاب الجبل أن «كابيتانو مصر» سيكون بداية انطلاقة للكرة المصرية في زمن قياسي وقريبا سنشاهد هذه المواهب نجوم ضمن صفوف المنتخب الوطني للناشئين ومن ثم منتخبات الشباب والكبار.

وتابع أنه دائما يفخر بانه واحد مما ساهموا في صناعة ونجومية محمد صلاح الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع المقاولون العرب قادما من عثماثون طنطا وكان في بداية مشواره يلعب في مركز الظهير الأيسر ولكثرة عدد اللاعبين في هذا المركز فضلت نقل صلاح إلى مركز الجناح واللعب خلف المهاجمين لاستغلال سرعته ومهارته وقدراته على توجيه الكرة من زوايا مختلفة ورغم أن صلاح كان قلق من تغيير مركزه ولكنه بفضل الله نجح فيه ووصل لواحد من افضل اللاعبين على مستوى العالم.

ويهدف برنامج "كابيتانو مصر"، إلى تنمية المواهب الكروية المصرية في سن صغيرة حتى تكون نواة جديدة لتطوير الكرة المصرية خلال السنوات القادمة وهو بمثابة أمل جديد لجميع الناشئين في مصر وطريق لتحقيق حلم الكثير من البراعم الذين يحلمون أن يصلوا في يوم من الأيام لنجومية وشعبية محمد صلاح.