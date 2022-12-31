بالشموع والملح.. سيوة تتزين للاحتفال برأس السنة الميلادية

تزينت فنادق ومنتجعات وكامبات واحة سيوة بالأنوار والشموع والملح، استعدادا للاحتفال برأس السنة الميلادية، مع ارتفاع نسب إقبال الزوار المصريين والأجانب إلى 100%.

وأكد محمد جيري، مدير إدارة السياحة بسيوة، خلال حديثة لـ"الدستور"، أن فنادق وكامبات ومنتجعات واحة سيوة كاملة العدد، نظرا لإقبال الزوار تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال بالواحة بلغت 100%.

وأوضح مدير إدارة السياحة بسيوة، أن الواحة تشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية، مضيفا أن أصحاب الكامبات والمنتجعات السياحية والفنادق أنهوا الاستعداد على الطابع السيوي، حيث تم إضاءة الشموع والملح فضلا عن إضاءة النخيل وأشجار الزيتون الملحقة بالفنادق السياحية.

وأضاف أن احتفالات رأس السنة الميلادية بسيوة تبدأ بالاستمتاع ببحيرات الملح وعيون المياه ورحلات السفاري، فضلا عن زيارة المواقع السياحية والأثرية كقلعة شالي الأثرية، وجبل الدكرور، وجبل الموتى، ثم يبدأ ليلا الاحتفال داخل الفنادق أو الكامبات والمنتجعات السياحية وتقديم عددا من عروض الفنون الشعبية.

وأشار مدير إدارة السياحة بسيوة إلى أن المشروب التي تتميز به الواحة هو "المشروب السيوي"، حيث يتكون من تمر وحليب ويضاف إليه القرفة، ويعتبر المشروب المميز للواحة، فضلا عن تقديم الشاي واللويزا، مؤكدا على أنه خلال الاحتفال يقبل الزوار على تناول وجبه العشاء والتي تتكون من أبومردم "دجاج، بط، لحم" وشوربة مغربي وأرز وملوخية سيوي.

واختتم محمد جيري حديثة لـ"الدستور"، لافتا إلى أن الواحة تنتعش اقتصاديا خلال احتفالات رأس السنة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، مؤكدا على أنه في إجازة نصف العام الدراسي ستشهد نسب إقبال عالية تصل إلى أكثر من 95%.

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