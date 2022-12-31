منظمة التحرير: تصويت الأمم المتحدة يؤكد أحقية القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، السبت، بجلسة الأمم المتحدة، وما صدر عنها بتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الشيخ، في بيان، اليوم، أن ذلك يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار.

كما أعرب الشيخ عن شكر الرئيس الفلسطيني للدول التي ساندت مشروع القرار الفلسطيني بتصويتها علانية، وإظهار موقفها الحازم والداعم برفضها الانتهاكات الإسرائيلية، واحتلال أراضي دولة فلسطين بقوة السلاح، في وقت يتنصل فيه الاحتلال من استحقاقات السلام، وانسداد الأفق السياسي، مستغلًا الأزمات الدولية والعالمية، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشار الشيخ، إلى أن هذا التصويت يؤكد على أحقية القضية الفلسطينية، وضرورة محاسبة الاحتلال، مؤكدًا على دور اللاعبين على الساحة الدولية، والدول الداعمة للحق الفلسطيني، في إحقاق الحقوق الفلسطينية التي كفلتها الشرعية الدولية.

وشدد الشيخ على ضرورة أن ينتقل المجتمع الدولي من مربع الأقوال إلى مربع الأفعال، وعدم اكتفائه بالبيانات.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وصوتت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، على الرغم من الضغوط التى مارسها الاحتلال الإسرائيلي.