السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع وإصابة 34 شخصًا في حادث سقوط حافلة من منحدر بالفلبين

حادث سقوط حافلة من
حادث سقوط حافلة من منحدر بالفلبين

قالت وسائل إعلام غربية، مساء الجمعة، إن 11 شخصًا قتلوا وأصيب حوالي 23 آخرون في حادث سقوط حافلة ركاب بأحد المنحدرات الجبلية شرقي بوليفيا.

وذكرت صحيفة فانجواندنر، أن حافلة ركاب كانت تقل العشرات سقطت في أحد المنحدرات الجبلية، ما أسفر عن مقتل 11 راكبًا وإصابة حوالي 23 آخرين.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة البوليفية في بيان لها أن حافلة ركاب كانت في رحلة بين مدينتي سانتا كروز وسايبينا قد سقطت من على منحدر جبلي وقتل وأصيب حوالي 34 شخصا، في وقت لم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث.

وأفاد أوسكار ميدرانو، قائد الشرطة المحلية بأن طواقم الإنقاذ البوليفية نقلت بعض الجرحى إلى مستشفى في مدينة سايبينا الريفية، فيما جرى إجلاء جرحى آخرون في حالة أكثر خطورة إلى مستشفيات في مدينة سانتا كروز.

ويذكر أن حوادث المرور في دولة بوليفيا قد تسببت في وفاة 1325 شخصا، وإصابة 11155 في العام 2021، وذلك بحسب إحصائيات رسمية محلية.
 

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