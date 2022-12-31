السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: محادثات الرئيس الروسى ونظيره الصينى بناءة وجوهرية

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج أجريا محادثات بناءة ومكثفة للغاية.

 

وأضاف بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (تاس): "جرت مفاوضات شراكة بناءة وجوهرية للغاية".. وتابع "أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي عدة اجتماعات عمل أخرى، ستكون ذات طبيعة غير عامة".

 

وأجرى بوتين وشي جين بينج محادثات في شكل مؤتمر عبر تقنية "الفيديو"، أكد خلالها الرئيس الروسي أن التنسيق بين بلاده والصين على الساحة الدولية يساعد على تشكيل نظام عالمي عادل.. واصفا العلاقات الراهنة بين روسيا والصين بأنها "الأفضل في التاريخ".

 

وقال بوتين إن أهمية الشراكة بين روسيا والصين تتزايد كعامل استقرار على الساحة الدولية، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

 

وأشار إلى أن بلاده ستصل إلى هدف زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين، إلى 200 مليار دولار قبل عام 2024، منوها بأن بلاده احتلت المرتبة الثانية في إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، والرابعة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وأن روسيا ستزيد من مستويات ضخ الغاز إلى الصين العام المقبل.

 

من جهته، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده مستعدة لرفع مستوى التفاعل السياسي مع روسيا، وأن تكون شريكة دولية في ظل الوضع العالمي الراهن.

 

وأضاف بينج، أن الشراكة الروسية الصينية تتطور بشكل واسع وتظهر متانة العلاقات بين البلدين، منوها بأن التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تطور بنجاح، كما شهد ارتفاعا ملموسا في التبادل التجاري خلال العام الحالي.

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