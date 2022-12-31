زيلينسكى: الدفاع الجوى الأوكرانى سيصبح أقوى فى 2023

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى إن الدفاع الجوي لبلاده سيصبح أقوى وأكثر فاعلية في العام الجديد؛وأنها قد تصبح الأقوى في أوروبا.

ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيلينسكي قوله "لقد عقدت اجتماعا آخر للموظفين هو الخامس والأربعين هذا العام".

وتابع ناقشنا الوضع في الجنوب، على حدودنا، وتوريد الأسلحة، وزيادة تعزيز الدفاع الجوي، مضيفا "هذا العام ، لم نحافظ فقط على دفاعاتنا الجوية، بل جعلناها أقوى من أي وقت مضى. لكن في العام الجديد، سيصبح الدفاع الجوي الأوكراني أقوى وأكثر فاعلية".

وأشار إلى أن الدفاع الجوي لبلاده يمكن أن يصبح الأقوى في أوروبا ، وسيكون هذا ضمانا للأمن ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضا للقارة بأكملها.

يذكرأن، طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بسرعة إنضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبى .

وأضاف زيلنسكى فى خطابه السنوى أمام البرلمان، نقلا عن الموقع الرسمى للرئاسة الأوكرانية، "لقد ساعدنا الاتحاد الأوروبى، وساعدنا أوروبا على الشعور بأنها فريق واحد قوي يقاتل، إلى جانب العالم الحر بأسره، من أجل هذا النصر المهم.

وأكد الرئيس الأوكراني في خطابه أن "أوكرانيا هي التي وحدت الاتحاد الأوروبي".

وتابع "الآن تدافع أوروبا عن نفسها وتتغلب على الأزمات، وهذا على الرغم من الموارد الهائلة التي قدمتها روسيا لتفتيت قارتنا".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا "تدعم" الاتحاد الأوروبي "والعالم الحر بأسره بالنضال من أجل الحرية والسلام"، وشدد على أن المفاوضات يجب أن تبدأ من أجل انضمام البلاد إلى الاتحاد.

ولطالما كان زيلينسكي يضغط من أجل حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي، ووقع طلبًا رسميًا للانضمام إلى الاتحاد مرة أخرى في فبراير، بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية لأول مرة. ومنح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مكانة كمرشح للعضوية هذا الصيف.

وقال الرئيس الأوكراني في خطابه أمام البرلمان إن معظم الأوكرانيين يرون بالفعل البلاد كجزء من التحالف ويدعمون عضوية الاتحاد الأوروبي.