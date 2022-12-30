السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد الضاوى "كريستو" يصل القاهرة للانضمام إلى الأهلى فى هذا الموعد (خاص)

كريستو
كريستو

يسابق محمد الضاوي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي الشهير بـ"كريستو"، الزمن من أجل إنهاء إجراءات السفر إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة والانضمام إلى صفوف الأهلي.

وتوصل مسؤولو الأهلي إلى اتفاق مع النجم الساحلي للحصول على خدمات المهاجم الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023.

وكشف مصدر داخل النجم الساحلي لـ"الدستور"، عن تفاصيل الصفقة والتي ستبلغ قيمتها قرابة مليون و200 ألف دولار.

وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق بين مسؤولي الناديين على خصم مستحقات الأهلي المتعلقة بغرامة الإيفواري سليماني كوليبالي بجانب مبلغ ستدفعه إدارة القلعة الحمراء للنادي التونسي.

ويحق للأهلي الحصول على 910 آلاف دولار لدى النجم الساحلي خاصة بغرامة كوليبالي، الذي هرب من القلعة الحمراء في مايو 2017 وانتقل منذ 3 مواسم تقريبًا للنجم الساحلي قبل أن يهرب من النادي التونسي.

ويتبقى مبلغ آخر قيمته 300 ألف دولار سيتم دفعه لتصل قيمة الصفقة لمليون و200 ألف دولار.

وأكد المصدر على أن اللاعب سيتواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة الأسبوع المقبل، من أجل التوقيع على العقود والانضمام إلى تدريبات الفريق.

صفقة كريستو كريستو محمد الضاوى محمد الضاوي كريستو الاهلى الدورى المصرى

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