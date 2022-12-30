الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك ينتزع القمة من الأهلى والسقوط الأول للتوأم.. أبرز ظواهر الجولة العاشرة بالدورى

الزمالك ينتزع قمة
الزمالك ينتزع قمة الدوري من الأهلي

انتهت اليوم، الجمعة، رسميا منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز، والتي شهدت حدوث بعض النتائج الغريبة إلى حد ما.

 

ويرصد لكم "الدستور" في التقرير التالي، أبرز ظواهر الجولة العاشرة قبل انطلاق الأسبوع الـ11

 

السقوط الأول للتوأم مع المصري

شهدت مباراة المصري وأسوان السقوط الأول للتوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، منذ توليهما المسئولية الفنية للفريق البورسعيدي، في الولاية الخامسة لهما مع الفريق، أمس، الخميس، بعد أن انتهت بهدفين مقابل هدف على ستاد السويس الجديد.

 

الزمالك ينتزع القمة من الأهلي

استغل الفارس الأبيض تعثر منافسه اللدود الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، أمس الأول، الأربعاء، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وحقق فوزا غاليا على نظيره الإسماعيلي، أمس، الخميس، بثلاثية مقابل هدف، على ستاد القاهرة الدولي، وهو الفوز الذي منح الزمالك قمة الدوري من الأحمر بفارق الأهداف، حيث يمتلك الفريقان 24 نقطة.

 

طولان يحقق الفوز الأول مع البنك الأهلي

حقق البنك الأهلي، فوزا هاما على حساب نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي بنتيجة 2-1، ليكون الفوز الأول لـ"حلمي طولان"، مع البنك منذ تولي المسئولية الفنية مؤخرا، خلفا لخالد جلال الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج.

 

موعد مباريات الجولة 11 في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الحادية عشرة، عصر الإثنين المقبل، في تمام الثالثة إلا الربع، بمواجهة أسوان والزمالك، على ملعب زهرة الجنوب، وفي نفس التوقيت أيضا يواجه الداخلية نظيره المصري على ستاد السويس الجديد.

أما في السابعة مساء، يستضيف الاتحاد السكندري فريق إنبي، على ستاد الإسكندرية، وفي نفس التوقيت أيضا هناك قمة الأهلي وبيراميدز، على ستاد القاهرة الدولي.

بينما يقام الثلاثاء المقبل 4 مباريات، في الثالثة إلا الربع عصرا، يستضيف غزل المحلة سيراميكا كليوباترا، على ملعبه، والمقاولون العرب مع حرس الحدود، على ستاد الجبل الأخضر، والإسماعيلي مع البنك الأهلي، على ستاد الإسماعيلية، في الخامسة مساء، أما الثامنة مساء اليوم ذاته، فيوتشر مع سموحة، على ملعب "السلام".

بينما سيكون مسك ختام الجولة الأربعاء المقبل، بمواجهة يتيمة على ستاد الإسكندرية، تجمع بين فاركو وطلائع الجيش، في تمام الخامسة مساء.

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