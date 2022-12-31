حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية السبت 31 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت 31 ديسمبر، لمواليد الأبراج الترابية على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: يسمح لك هذا اليوم باكتشاف بعض التفاصيل الصغيرة وربما يحمل فرصة مناسبة في العمل.

عاطفياً: حارب السلبيات الطارئة بإيجابية وثقة عالية بالنفس ولا تسمح لأي أمر بأن تؤثر في علاقتك بالشريك.

صحياً: تتوضّح قضية صحية كانت تقلقك فترتاح نفسياً وتبدأ صفحة جديدة من التفاؤل.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: تهوّرك وتصرفك غير المدروسين تجاه الآخرين، قد يدفعانك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى تتجنّب ذلك.

عاطفياً: انعطاف جيد ومزاج رائع ومواعيد حب، ففينوس يدخل العذراء حيث يكون القمر ويلتقي جوبيتير ما يعزز أوضاعك العاطفية.

صحياً: تساعدك التمارين الرياضية التي تمارسها مع الأصدقاء على التنفيس عن الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: حاول أن تكون أكثر التزاماً في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام المطلوبة منك فقط.

عاطفياً: لا تكن استفزازياً مع الشريك بتصرّفاتك، فقد يفاجئك بردّ فعل يكون غير متوقع.

صحياً: تقرر أخيراً الانضمام إلى أحد الأندية بعدما بت مقتنعاً بأن الرياضة ضرورية لصحتك

صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.