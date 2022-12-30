خبيرة تاروت: مصر ستشهد نوعا من الاستقرار.. والأهلى بطل الدورى لـ2023

قالت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة والتاروت، إن الوضع الاقتصادي السيئ مستمر الفترة المقبلة نتيجة الضغوط والأزمات التي يشهدها العالم حالياً.

الطاقة والتاروت

وأكدت سونيا الحبال، خلال لقائها ببرنامج "نص الكلام" مع الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن مصر سوف تشهد نوعا من الاستقرار.

بطل الدوري

وفيما يتعلق بالجانب الرياضي، أشارت سونيا الحبال إلى أن الزمالك كان نجم الدوري لعام 2022 ولكن سيكون الدوري من نصيب النادي الأهلي هذا العام 2023.