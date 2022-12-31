السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل يمكن تعقيم الهواتف لمنع انتقال الأمراض؟.. دراسة تُجيب

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أشارت دراسة حديثة، أجرتها جامعة حمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالتعاون مع جامعة بوند الأسترالية في كوينزلاند، إلى ضرورة تعقيم الهواتف والسماعات الذكية لمنع انتقال الأمراض بسببها باعتبارها "بيئة خصبة لمسبباتها".

ووفقا للدراسة، فإن "الهواتف المحمولة والساعات الذكية، بيئة خصبة محتملة لمسببات الأمراض، لا سيما أن درجات الحرارة المرتفعة، والشاشات التي تعمل باللمس، تهيئ الظروف المثالية لتكاثر الجراثيم".

وبالتالي أوصت الدراسة بضرورة إدراج تدابير تعقيم الهواتف المحمولة والساعات الذكية، ضمن البروتوكولات المعمول بها عالميًا لمكافحة انتشار العدوى.

وتابعت: "فحص الباحثون المشاركون في الدراسة مدى التلوث البكتيري لمجموعة من الأجهزة الذكية داخل أحد أقسام طب الطوارئ، وجرى التحقق من العيّنات المأخوذة من الهواتف المحمولة والساعات الذكية وأيدي اخصائي الرعاية الصحية ضمن القسم، باستخدام تقنية متقدمة حديثة تعرف بتسلسل الجيل التالي من الميتاجينوميات، وهو ما أتاح للباحثين القدرة على تحديد الكائنات الحية الدقيقة المُلوثة لهذه الأجهزة".

وتوصلت الدراسة إلى أن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في العينات المأخوذة من أيدي مختصي الرعاية الصحية، كانت ذاتها موجودة على هواتفهم المحمولة وساعاتهم الذكية.

ابتكارات تصميم الهواتف الذكية 

وكشفت صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية، عن أحدث ابتكارات تصميم الهواتف الذكية في ٢٠٢٢.

وأشارت الصحيفة في تقرير، إلى أن ما كان توقعًا في عام 2022 أقل ما تم تنقيذه، حيث تعد أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بتقديم ابتكارات يقولون إنها ستغير الحياة اليومية إلى الأبد.

فكل عام  تعد أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بتقديم ابتكارات يقولون إنها ستغير حياتنا اليومية إلى الأبد وفي كل عام ، بينما يقوم الصحفيون بتغطية هذه النبضة - وبعضهم لديه إمكانية الوصول إلى أحدث الأجهزة كل أسبوع - فإننا ندرك تمامًا أن هذه الوعود غالبًا ما لا يتم الوفاء بها.

وعام 2022 لم يكن مختلفًا بالطبع ، كانت لدينا بعض التوقعات الكبيرة ولكن كما هو الحال دائمًا، كانت هناك فجوة بين ما كنا نتوقعه وما حصلنا عليه.

ذكرت الصحيفة: أن ما أردناه في هواتفنا الذكية: ابتكار التصميم، وما حصلنا عليه مادة "متغيرة اللون، وهذا واضح ، وقد قلنا هذا مرارًا وتكرارًا منذ ما يقرب من عامين، فتصميمات الهواتف الذكية مملة هذه الأيام، إنها نفس الشاشة المسطحة - أحيانًا يكون هناك شاشة منحنية - جزيرة كاميرا ضخمة ولون "فريد" يبدو أن كل علامة تجارية أخرى تمتلكه تقريبًا، وفي الواقع، كانت ظهورات "تغيير اللون" هي كل ما حصلنا عليه باسم ابتكار التصميم.

الهاتف دراسة التعاون جامعة بوند كوينزيند

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