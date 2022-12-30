بالأسماء.. إصابة 7 عمال إثر انقلاب أتوبيس ببورسعيد

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات على طريق شرق بورسعيد "التفريعة" وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

واستقبل مستشفى السلام كلًا من "ياسر نصر عبد الحفيظ 22 عامًا، وعبد الرحمن ممدوح أحمد 22 عامًا"، كما استقبل مستشفى المبرة كلا من: "محمد فتحي ضاحى 28 عامًا، ومحمد طلعت محمود 22 عامًا، ومحمد أحمد عبد الباقي 22 عامًا، وعيد عبده السيد 30 عامًا، وخالد مسعد خالد 32 عامًا"، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة حادث انقلاب أتوبيس تابع لأحدى الشركات على طريق شرق بورسعيد "التفريعة".

وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.