الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فوز فريق الراحل الكابتن محمد لطيف بنهائى الحلقة الرابعة بـ«كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

تضمنت الحلقة الرابعة من برنامج "كابيتانو مصر" اليوم لقاء رياضيا بين فريق الكابتن الراحل حمادة إمام والكابتن محمد لطيف، لينتهي اللقاء بفوز فريق الكابتن محمد لطيف، وحصول ابن الفريق مصطفى زارع على الشارة الذهبية نتيجة أدائه المميز بالمباراة.

مغادرة حزينة 

وسيطر الحزن على لاعبي فريق الكابتن حمادة هلال، حيث خسارتهم اليوم تعني خروج اثنين من لاعبي الفريق ومغادرتهم معسكر "كابيتانو" الرياضي، وبالفعل رحل محمد عوني وعمار سعد معسكر البرنامج اليوم.

"كابيتانو مصر"

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط في جميع محافظات الجمهورية الذي تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

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