الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الناقد محمود معروف: ألقوا حواري مع أم كلثوم في «الزبالة» بتهمة الفبركة

بالخط العريض
بالخط العريض

قال الكاتب والناقد الرياضي محمود معروف إنه كان أصغر صحفي يجري حوارًا مع ام كلثوم، متابعًا: “وفي جريدة الجمهورية مصدقوش أني عملته وقطعوه ورموه في الزبالة وبكيت بعدها لانهم اتهموني بالفبركة، وقد قام مدير التحرير الاستاذ محمد جبريل بالاتصال  بمنزل ام كلثوم للتأكد من صحة حواري معها وعند التأكد طلبوا مني اعادة كتابة الحوار مرة أخرى”.

وعن قصة هذا الحوار، قال معروف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" الذي تقدمه على شاشة تليفزيون الحياة أن ذهب إلى صديقه سيد شعبان في الأوبرا ووجد أم كلثوم هناك حيث كانت تنصحه بالابتعاد عن التدخين والشيشة والسجاير وهيبقى أحسن من عبد الحليم حافظ.

وأضاف معروف أن: سيد شعبان توسط لي لإجراء حوار مع أم كلثوم وكان عمري 19 عامًا وبالفعل ذهبت إلى فئاتها في أبو الفدا بالزمالك وأجريت معها الحوار.

وأوضح قائلًا: “بوست إيد أم كلثوم في بداية حواري معها عيت لها ربنا يخليكي ويكرمك وطلبت مني الدعاء بالصحة ولمصر، مضيفًا: ”قلمي خلص أثناء حواري مع ام كلثوم واهدتني قلمان لاستكمال الحوار، وسألت أم كلثوم بتحبي عبد الحليم حافظ ولا فريد الأطرش فأجابت بأحب اللحم ولا السمك".

وأضاف معروف أن أم كلثوم رفضت الإجابة على سؤالي لها "هل عندك أحفاد"، مشيرًا إلى أني شربت 4 فنجاين قهوة خلال حواري مع أم كلثوم ومكنتش بشرب القهوة وهي كانت سبب في إدماني للقهوة.

وأوضح معروف: “جريدة الجمهورية صرفولي مكافأة 15 جنيه بعد حواري مع أم كلثوم واشتريت بيهم عربية”

مضيف محمود معروف منزل أم كلثوم لحم لحو لقا

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