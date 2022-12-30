سيد معوض وأشباله يحصدون أول 3 نقاط فى «كابيتانو مصر» على حساب طارق السيد

شهدت الحلقة الرابعة من برنامج "كابيتانو مصر" البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب الكروية من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فوز فريق كابتن "محمد لطيف" بقيادة الكابتن سيد معوض بهدفين لهدف على فريق كابتن "حمادة إمام" بقيادة كابتن طارق السيد.

برنامج كابيتانو مصر

ونجح فريق سيد معروض في الحصول على أول 3 نقاط بالبطولة ليقع في مقدمة المجموعة الأولى، واختار حازم إمام مصطفى لاعب من فريق كابتن لطيف لمنحه الشارة الذهبية، كما اختار حازم إمام اللاعب عيد العزازي من فريق حمادة إمام ومنحه الشارة الذهبية عن أدائه في المباراة، واستبعد سيد معوض لاعبين من فريقه وهما عمار سعد ومحمد عوني.

وخلال الحلقة وقبل المباراة أقام البرنامج تحديا بين فريقي كابتن حمادة إمام، بقيادة كابتن طارق السيد وفريق كابتن محمد لطيف، بقيادة كابتن سيد معوض وجاء التحدي كوميديا حيث طلب من كل فريق ترشيح لاعب يقوم باللف حول القمع 20 لفة ثم التسديد على المرمى فقام اللاعب محمد العزازي ممثل فريق حمادة إمام بتنفيذ اللعبة بنجاح بينما قام فهد ابن محافظة جنوب سيناء ممثل فريق كابتن محمد لطيف باللف عدة مرات وأثناء التصويب سقط على الأرض وأطاح بالكرة خارج المرمى.

كما شهدت الحلقة عرض تقرير مصور لواحد من المواهب الناشئة وهو يوسف سعيد ابن كفر الزيات وعلاقته مع والده وذلك بمسقط رأس اللاعب كشف التقرير عن العلاقة الطيبة وبين الطفل وجده وكيف يدعمه لكي يصبح كابيتانو مصر ويتواجد معه في كل اتجاه من أجل دعمه كما كشف التقرير عن مفاجأة كبيرة وهي أن يوسف سعيد هو الطفل الذي حصل على توقيع الرئيس السيسي خلال جولته بمشروع كابيتانو مصر بقرى حياة كريمة عقب افتتاح مدينة المنصورة الجديدة وأن الرئيس حواره وزملاءه موجهًا لهم النصح بالاهتمام باللياقة البدنية.