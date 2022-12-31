في 2023.. دراسة تكشف صناعة تقنيات المنازل وكيفية العمل على الآلات باستخدام الذكاء الصناعي

أكدت دراسة جديدة أن عام 2023، هو عام التقنيات الإلكترونية الجديدة والحديثة والأكثر ذكاء، من خلال التنشيط الصوتي المحسن، والمزيد من VR ، وغيرها من التقنيات الهامة للاستخدام.

وأشارت الدراسة، أنه في عام 2023، سوف تنحسر التكنولوجيا وخاصة المنزلية أكثر ذكاء وتطوراً حتى يصل البشر في التطور لكيفية صناعة الآلات الحديثة لاستخدامها، في حين أن التكنولوجيا تسيطر على حياتنا اليومية.

وسيصبح تنشيط الصوت أكثر انتشارًا وأكثر ذكاءً، إن ما يسمى بالحوسبة المحيطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستساعد الأجهزة وغيرها من التقنيات على العمل بشكل أفضل من خلال الصيانة ووضع التحديثات عليها مثل تحديثات الهاتف أو Windows التلقائية على نطاق واسع.

التحكم في الأجهزة عن طريق الصوت

افادت الدراسة أن شعار هذه المرحلة هو عدم الضغط على الأزرار، والسيطرة والتحكم على الاجهزة مثل اللاب توب والكمبيوتر والهاتف وغيرها من الاجهزة الالكترونية الاخرى؛ مثل تشغيل المجفف واستخدام نظام الانذار أو اشعال الفرن عن طرق تقنية الصوت.

وفي السياق ذاته، سيتم تزويد سيارات 2023 من تويوتا ولكزس الآن بميزة Google Cloud ، مما يتيح الأوامر الصوتية الطبيعية والوصول إلى المعلومات حتى إذا كنت تقود سيارتك خارج نطاق الاتصال الطبيعي.

حتى أن بعض الباحثين يتوقعون انه سيتم اجراء محادثات مع الأجهزة الذكية، وسيتم الرد عليها والمعلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين عمليات البحث والأوامر.

وسيتقدم تنشيط الصوت أيضًا لبدء التعرف على الأصوات الفردية - وتخصيص الردود وحتى النغمات الصوتية للمستخدم.

وبالطبع، كل هذا يعني مشاركة المزيد من البيانات الشخصية مع Amazon's Alexa ، أو مساعد Google ، أو Apple's Siri ، أو Bixby من Samsung، أو أي شخص يحتوي على السحابة الإلكترونية التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي وراء مكبر الصوت الخاص بك.