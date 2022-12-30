خبيرة تغذية «كابيتانو مصر»: وجبة الإفطار لا يمكن الاستغناء عنها للاعب الرياضي

يخضع لاعبي برنامج "كابيتانو" الآن لنظام غذائي محكم داخل معسكر البرنامج، وذلك لأن التغذية الصحية جزء لا يتجزأ من حياة اللاعب وأدائه الرياضي.

التغذية الرياضية

وقالت الدكتورة رضوى نبيل، خبيرة تغذية، إن وجبة الإفطار من أهم وجبات اليوم الغذائية ولا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق، وذلك لأن البرنامج الغذائي الخاص بالشخص الرياضي لا يمكن التهاون في تطبيقه على الإطلاق.

النظام الغذائي الرياضي

وأكدت الدكتورة رضوى نبيل، خلال حوارها لكاميرا برنامج "كابيتانو"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن التغذية تكون على مستوى فردي لأنها تتوقف على وزن وطول ومعدل نوم اللاعب، ولهذا يختلف النظام الغذائي من لاعب لآخر وفق المعايير الدولية الرياضية.