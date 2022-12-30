الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد عليش ضيف «كابيتانو مصر».. والناشئين يرفضون «الكنافة»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

شهدت الحلقة الرابعة من برنامج «كابيتانو مصر» مفاجآت كبيرة بداية من تواجد خبراء تغذية على مستوى عالمي، ففي بداية الحلقة كشفت الدكتورة رضوى نبيل خبيرة التغذية عن الاهتمام بالتغذية للناشئين وإعداد الوجبات الغذائية المناسبة وأهمها وجبة الإفطار وإعداد اللاعبين قبل التدريب والمباريات، وأكدت أن التغذية تتم بنظام فردي فكل لاعب له برنامج غذائي مختلف، وفقاً للمعايير الدولية.

برنامج كابيتانو مصر

كما كشفت الحلقة عن مفاجأة كبيرة وهي تواجد الإعلامي والممثل خالد عليش الذي دخل ممسكا بطبق كنافة إلا أن اللاعبين رفضوا مؤكدين أنهم يخضعون لنظام غذائي وأكد عليش أنه فقط كان يمزح معهم وأنه يعرف أنهم يخضعون لنظام غذائي.

وبخفة ظله تحدث عليش عن أنه كان لاعبًا مميزًا وهو صغير ولكنه اتجه إلى الحديث عن علاقاته مع كبار اللاعبين في العالم بشكل ساخر مثل مبابي الذي قاله بكوميديا مختلفة إنه “من إمبابة”.

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