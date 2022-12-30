انطلاق فعاليات مهرجان السياحة الرياضية بمرسى علم

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان السياحة الرياضية بمدينة مرسي علم، وافتتح اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، فعاليات المهرجان بالنيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

حضر فعاليات الافتتاح كل من المهندس حسام الخرافي رئيس مجلس إدارة نادي بورت غالب، واللواء وائل الجندي نائب رئيس النادي، اللواء حسام حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مرسى علم ومسئولي الغوص السفارى، والمستثمرين من خبراء السياحة، ورجال الأعمال المهتمين بمجالات السياحة.

وقال المهندس حسام الخرافى، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي وجها، بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح المهرجان.

وقال فراج عبدالمقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، إن تنظيم المهرجان له مردود ايجابي على السياحة في مدينة مرسى علم، منوهًا إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات تسهم في الترويج للسياحة في المدينة بشكل غير مباشر.

وأكد أن مديرية الشباب والرياضة، لا تدخر جهدًا لنشر الرياضات المختلفة، وتشجيعها وتقدم لها كل الدعم المطلوب.

مرسى علم مدينة سياحية مصرية تتبع محافظة البحر الأحمر، وتعد من المدن حديثة النشأة حيث بدأت تنميتها عام 1995 من خلال استثمارات مجموعة الخرافي الكويتية التي تبنت إنشاء المدينة بكل مرافقها ومنتجعاتها وبنيتها الأساسية، لتصبح مرسى علم إحدى أكثر بقاع مصر الجاذبة للسياحة.

تقع المدينة على مساحة 38433 كم مربع، على بعد 274 كم جنوب الغردقة، و134 كم جنوب القصير، ويتراوح ارتفاعها عن سطح البحر في حدود 60 مترًا. يقطنها حوالي 11497 من السكان أغلبهم من قبيلتي العبابدة والبشارية، ويتبعها ثلاث قرى هي برنيس، أبوالحسن الشاذلي، أبوغصون. تعتبر المدينة مركزًا عالميًا للصيد والغوص والرحلات البحرية، كما يوجد بها مطار دولي ومارينا لليخوت ومركز للمؤتمرات بجانب المنتجعات والفنادق الفاخرة، وتنشط بصحرائها أعمال التنقيب عن الذهب بمنجم السكري.