مصرع شخص وإصابة أطفاله الثلاثة فى حادث سير بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 من أبنائه، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "هشام عبدالغفار صابر 12 سنة، فرحة عبدالغفار صابر 4 سنوات، ندا عبدالغفار صابر 3 سنوات" بالإضافة إلى عبدالغفار صابر 50 سنة جثة هامدة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم التحفظ على جثمان الأب في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.