كولر ناعيًا بيليه: «ارقد فى سلام أيها الملك»

نعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، حيث نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلّق "ارقد في سلام أيها الملك".

وفارق بيليه عالمنا بعد معاناته من مرض سرطان القولون، بالإضافة إلى مشاكل في الكلى والقلب.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نشر صورة شهيرة للنجم العالمى بيليه أسطورة المنتخب البرازيلى السابق، وهو يعزف على الجيتار، محاطًا بزملائه فى إحدى دورات التدريب فى باينيراس، قبل أن يغادر الاتحاد الكونفيدرالى لكرة القدم إلى إنجلترا للعب فى كأس العالم 1966.

يعتبر من أهم هوايات البرزيلي بيليه كما صرح مسبقا لوسائل إعلامية برازيلية: صيد السمك، الطبخ، كتابة الأغاني، عزف الجيتار.