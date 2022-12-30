سامح الصريطى: نتمنى أن تستعيد السينما قوتها فى 2023 ونستثمر القوى الناعمة

قال الفنان سامح الصريطي، إنه يجب فتح آفاق جديدة للصناعة داخل مصر خلال 2023، معربًا عن حلمه بأن يكون هناك استثمار للقوى الناعمة للفن والإعلام، وفتح الباب للإنتاج وإعطاء مساحة حرية لأنها مفتاح النهوض، وأن يوجد مسرح في كل حي، وتنتشر دور السينما في الأقاليم.

وأضاف سامح الصريطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد: "أتمنى السينما تستعيد قوتها، وأن تكون مصر في 2023 على عتبة نهضة صناعية، بعد ما حققناه من اهتمام بالخدمات والبنية التحتية، وشبكة الطرق، مصر حققت نجاحات على مختلف الأصعدة سواء على البنية التحتية أو الصناعة أو الزراعة".

وأردف: "أتمنى في 2023 المكن يشتغل، الجنيه المصري لن يكون قويًا إلا بالإنتاج، الصانع المصري صانع ماهر، أحلم أن تعود كل المصانع المتوقفة للعمل لتعيد للجنيه قوته".

ولفت إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وهناك شائعات، والرئيس لم ينظر للخلف، وتقدم للأمام، لو تجاهلت الشائعات، والشعب رأى شىء ملموس لوحده هيرفض الشائعات، المهم تكون أمامه حقيقة ملموسة.

واختتم: "لو الناس لمست قوة الجنيه المصري، الشائعات ماتت".