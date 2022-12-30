شهر الرحمة والمغفرة.. بدء العد التنازلى لموعد شهر رمضان 1444

العد التنازلي لرمضان 1444.. من المواضيع التى ارتفعت نسب البحث عنها عبر مؤشر البحث “جوجل” تزامنا مع انتهاء العام الميلادى 2022 وبداية العام الميلادى الجديد 2023 .

“الدستور” يرصد في السطور التالية جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى .

طبقًا للحسابات الفلكية فإن اليوم الأول لشهر رمضان المبارك يكون الخميس الموافق 23 مارس 2023، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، في يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ الموافق21 مارس.

غرة شهر رمضان 2023

من ناحيته، أكد معهد البحوث الفلكية في بيان له نشره على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أن غرة رمضان الكريم فلكيا تكون الخميس 23 من مارس 2023 وبذلك يكون الأربعاء 22 مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان وذلك بشرط توافق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك يوم 29 شعبان والذي يوافق الثلاثاء 21 مارس.

وأضافت إما يتم ثبوت رؤية هلال رمضان فيكون أول يوم الأربعاء 22 مارس، أو عدم ثبوت الهلال مما يعني أن شهر شعبان 30 يوما وأن غرة رمضان الخميس 22 مارس 2023.

فلكيًا.. موعد شهر رمضان 2023

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإنه من المقرر أن يكون شهر رمضان يوم 23 مارس لعام 2023، كما من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان.

تعرف على الإجازات الرسمية لشهر رمضان 2023 الموافق 1444 هجريًا

ويتخلل شهر رمضان المبارك للعام الميلادى 2023 والعام الهجرى 1444، 8 أيام إجازة رسمية هم الجمعة والسبت من كل أسبوع خلال الشهر الكريم وذلك لجميع العاملين فى القطاعات والهيئات الحكومية بالإضافة لإجازة يوم واحد لكل العاملين بالدولة بسبب الاحتفالات بأعياد الربيع "شم النسيم".