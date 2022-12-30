بسبب كوفيد.. كوريا الجنوبية تفرض قيودًا احترازية على الوافدين الصينيين

اتخذت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مجموعة من التدابير الاحترازية للحد من أعداد الوافدين إليها من الصين، حيث فرضت قيودًا على التأشيرات والرحلات الجوية إليها، تزامنًا مع ارتفاع أعداد الإصابات بـ"كوفيد-19" في الصين.

ويأتي القرار الكوري بالتزامن مع إعلان دول عدّة من بينها إيطاليا واليابان والهند والولايات المتحدة إجراءاتها الخاصة التي تقول إنها تسعى من خلالها إلى تجنب استيراد متحوّرات جديدة من فيروس كورونا من الصين.

وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، الجمعة: "حتى فبراير من العام المقبل، سيُطلب من الأشخاص الذين يريدون دخول (كوريا الجنوبية) من الصين، الخضوع لاختبار كوفيد قبل وصولهم وبعده".

وأوضح أن "سول" تعزّز بعض إجراءات مكافحة الجائحة لمنع انتشار الفيروس في بلادنا بسبب وضع كوفيد المتفاقم في الصين".

واكتظت المستشفيات الصينية بالمصابين بكوفيد بعدما بدأت بكين إلغاء التدابير المتشددة التي ضربت الاقتصاد وأثارت احتجاجات على مستوى البلاد.

وفرض عدد متزايد من الدول قيودا على الزوار القادمين من الصين بعدما دفع قرار بكين إنهاء الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول بكثر إلى حجز رحلات.

وستفرض كوريا الجنوبية أيضا قيودا على إصدار التأشيرات القصيرة الأجل للمواطنين الصينيين، مع استثناء المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والأشخاص القادمين لأغراض إنسانية وتجارية حيوية، حتى نهاية يناير من العام المقبل.

وأشار “هان” إلى أن سول خفّضت عدد الرحلات الجوية من الصين وسيتوجّب الآن على كل الرحلات الجوية الآتية من البلاد الهبوط حصرا في مطار إنتشون الدولي الرئيسي في كوريا الجنوبية.

تفاقم الأوضاعبالمستشفيات الصينية

وبعد إنهاء سياسة "صفر كوفيد" فجأة في الصين خلال الشهر الجاري، سجل ارتفاع هائل في عدد الإصابات بكورونا في الصين ما يثير قلق عدد من الدول من إمكانية انتشار متحورات جديدة للفيروس انطلاقا من الدولة الآسيوية.

ووفق الوكالات، تشهد المستشفيات ومحارق الجثث في الصين حالات اكتظاظ بسبب تفشي الفيروس، فيما تظهر لقطات الفيديو سيارات الإسعاف التي تحمل مرضى ومصابين بكوفيد إلى مستشفى تشونجشان في شنجهاي.

وقد توقفت الصين بعد إلغائها لسياسة صفر كوفيد، عن إجراء الاختبارات المكثّفة وتدابير الإغلاق والحجر المطوّلة كما عملت السلطات على إعادة تصنيف كوفيد-19 إلى مرض معدٍ من الفئة "بي"، ما يسمح للسلطات بالتخفيف من إجراءات الترصّد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية الأسبوع الماضي إنها لن تصدر بعد الآن حصيلة رسمية لوفيات كوفيد اليومية.