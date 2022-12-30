«التنسيقية» تشارك في افتتاح مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية بالبدرشين

احتفل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات حزب التجمع، بتدشين مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية، بدائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، التي ينتمي لها النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين شباب الحزب.

وتضم المؤسسة، مكتبة بها أمهات الكتب ومسرح خشبي وتنس طاولة وعدد من صور الجرافيتي.

وتقدم المؤسسة، خدمة ثقافية بالمجان وتنظم مسرحيات وزيارات للأماكن الأثرية وصالون ثقافي وعروض لأفلام سينمائية.

وشارك في الحفل السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وهلال الدندراوي، نائب رئيس حزب التجمع، ومحمد سعيد أمين عام حزب التجمع.

وحضر إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية، والنائبة مارسيل سمير، والنائب محمد عبدالعزيز، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية،وأحمد كركيت، أحد أبطال المعارك في سيناء، والمهندس محمود الكومي، الذي اخترع روبوت كيرا، والدكتور محمد عثمان، أحد المساهمين في المؤسسة، والدكتورة وسام منير، والدكتورة شيماء حمد الله، والكاتب الصحفي عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، وهاني ميلاد حنا، نجل الكاتب الكبير ميلاد حنا.

وشهد الحفل عددا من الفقرات الغنائية والتمثيلية والاطلاع على المكتبة.

ونظم فريق كرة القدم النسائي، عددا من العروض الفنية والرياضية خلال الاحتفال.



«التنسيقية» تهنئ النائبة آية مدني لتكريمها بحفل اتحاد المصري الخماسي في حضور وزير الشباب والرياضة

وكانت قد هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة آية مدني لتكريمها بالحفل السنوي لاتحاد المصري للخماسي الحديث بحضور وزير الشباب والرياضة و اللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة واستاذ دكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

يذكر أنه تم اختيار الاتحاد المصري الأفضل على مستوى العالم من حيث نتائج اللاعبين وتنظيمًا لبطولات عالمية على أرض مصر كما تسلمت النائبة آية مدني جائزة الأفضل لنادي الشمس نائبًا عن د.أسامة رئيس مجلس الإدارة.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لكافة اعضائها، دوام النجاح في المستويات كافة.