الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«صنايعية مصر».. النجاح بالأربعة ببصمات الكاتب عمر طاهر

صنايعية مصر
صنايعية مصر

شهدت الساحة الإعلامية، حالة من الحماس الشديد خلال الساعات الماضية بعد الإعلان رسميًا عن إطلاق برنامج «صنايعية مصر» للكاتب والإعلامي عمر طاهر عبر قناة DMC قريبًا ضمن الخريطة البرامجية الجديدة لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

برنامج صنايعية مصر لعمر طاهر

البرنامج الجديد يحمل اسمًا حقق نجاحات خلال الفترة الماضية ببصمات الكاتب عمر طاهر فكانت البداية من خلال كتابه الذي أطلقه قبل 6 سنوات باسم "صنايعية مصر" وكانت فكرته تدور حول وجود أشخاص ساهموا في رسم ملامح هذا البلد وتاريخ حياة سكانه، دون أن يحصلوا على نصيبهم من الضوء والمحبة والاعتراف بالفضل. في هذا الكتاب ما تيسر من سيرة بعضهم. فصول ممتعة تعرفنا على أكثر من 30 شخصية أثرت في حياة المصريين، من مخترع كولونيا 555 وسجائر كليوباترا وشوكولاتة كورونا إلى مهندس برج القاهرة وصاحب فكرة هدم خط بارليف بالمياه وحقق الكتاب نجاحات كبيرة وطبع أكثر من طبعة.

كما قدم عمر طاهر برنامجه الناجح عبر الراديو من خلال إذاعة "نغم fm"، كما طرح طاهر كتابًا يحمل اسم "صنايعية مصر" قبل سنوات، وخلال البرنامج استلهم الكثير من الشخصيات العظيمة التي قدمها عبر قصص لأشهر الصنّاع المصريين في كل المجالات خلال المائة عام الأخيرة، ويعد أول محاولة لتوثيق الصناعات المصرية على الإطلاق، وحاول طاهر بشهادات حية وصور نادرة، أن يكتب تاريخًا نوعيًّا ينسب الفضل إلى أصحابه، ويوثِّق أثر بعض من رسموا الملامح الشخصية ومسارات الحياة اليومية لسكان هذا البلد.

ونفذت وزارة الثقافة خلال السنوات الماضية مبادرة رئاسية حملت اسم "صنايعية مصر" جاءت من رحم كتاب عمر طاهر، وهي مبادرة مميزة لتعليم الحرف التراثية والدفاع عنها لعدم اندثارها عبر الزمن، وشارك فيها الكثير من الشباب من خلال الدورات المختلفة لتعلم الحرف اليدوية والتراثية.

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