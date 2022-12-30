«الزراعة» تعتمد 27 مليون جنيه لتمويل المشروع القومى للبتلو

صرح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ (27,743,000 جنيه) لعدد 67 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية (641) رأسا.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف “الصياد” أن إجمالي الاعتمادات لتمويل للمشروع حتى الآن، بلغت 7 مليارات و350 مليون جنيه لتمويل أكثر من 41,8 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 473,8 ألف رأس ماشية سواء كانت عجولا لإنتاج اللحوم أو إناث العجول عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

من جانبه، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى، أو بنك أهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن خطتها لتطوير الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والألبان من خلال التحسين الوراثي وتجاوز إنتاج اللحوم الحمراء إلى أكثر من نصف مليون طن سنويأ.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن أن إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يتزايد تدريجيا، حيث إنه في عام 2020 كان معدل الإنتاج 430 ألف طن سنويا، تزايد في عام 2021 حتى وصل إلى 520 ألف طن، ووصل عام 2022 إلى 555 ألف طن سنويا.