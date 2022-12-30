الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير: توقعات بارتفاع الصادرات الروسية من الديزل لـ2.6 مليون طن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشير التوقعات إلى أن صادرات الديزل الروسية عبر البحر ستنتعش خلال يناير المقبل، في الوقت الذي تسارع فيه البلاد لإرسال شحنات إلى الأسواق قبل بدء فرض حظر من الاتحاد الأوروبي في فبراير.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه وفقا لبيانات اطلعت عليها، أنه من المقرر ارتفاع صادرات النفط من موانئ روسيا الرئيسية عبر بحر البلطيق والبحر الأسود- ومنها شحنات من بيلاروس- لتصل إلى 2.68 مليون طن، في يناير، في زيادة بنسبة 8% مقارنة بالتدفقات المقررة في ديسمبر الجاري، وهو أعلى معدل تصدير منذ يناير 2020 على الأقل.

يأتي ذلك بالتزامن مع حزمة عقوبات متوقعة من الاتحاد الأوروبي على واردات الديزل من روسيا، إضافًة إلى حظر المشتريات الخام المنقولة بحرًا بدأ بالفعل خلال ديسمبر الجاري.

ولطالما اعتمد التكتل، الذي يحاول معاقبة موسكو على الحرب في أوكرانيا، بصورة كبيرة على الإمدادات الروسية، والعكس صحيح. 

كميات كبيرة من الديزل روسيا تصدير حظر الاتحاد الأوروبي أعلى معدل تصدير

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