الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مراكز الأشعة بالقاهرة وبحوزته 250 ألف قرص أدوية بدون مستندات

حبس
حبس

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط (المدير المسؤول عن أحد مراكز الأشعة- بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (250000 قرص أدوية "خاصة بإجراء الأشعة") بدون مستندات مجهولة المصدر وبدون إشراف طبي وتشكل خطراً على الصحة العامة بقصد استخدامها في إجراء الأشعة للمترددين على المركز، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة شرطة التموين قطاع الأمن العام شرطة البيئة والمسطحات الجرائم التموينية

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