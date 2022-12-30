ضبط مالك مصنع بكفر الشيخ بحوزته 6,28 طن زيت طعام

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام - بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته كمية قدرها (6,28 طن زيت طعام) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.