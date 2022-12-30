محافظ مطروح يتفقد منطقة الغابة الشجرية على الطريق الدولى الساحلى

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، منطقة الغابة الشجرية على الطريق الدولي الساحلي «مطروح- السلوم»، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية.

جاء ذلك للوقوف على حلول عملية عاجلة لتصريف تسرب المياه بجوار منطقة الغابة الشجرية ومنع أسبابها، مع تحديد مسار جديد لتوزيع وتصريف مياه رى وصرف الغابة الشجرية بعيدا عن الوديان المزروعة والتجمعات السكنية، من خلال عمل مجرى جديد أو أكثر وإقامة سدود لصد المياه مع ردم بالمعدات.

ووجّه محافظ مطروح بمراجعة خريطة اتجاه مناسيب المياه ونوع التربة من خلال الدراسة المعتمدة من هيئة الاستشعار عن بُعد، ومدى عمق تسرب واتجاه المياه، والوقوف على إجراءات وزارة الزراعة بشأن توسعة مساحة الغابة الشجرية.

كما وجّه محافظ مطروح بعرض كافة الإجراءات العاجلة المقترحة، والعرض من خلال جميع الجهات المعنية من مديرية الزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومركز التنمية المستدامة بمطروح وجهاز تعمير الساحل الغربي، وبمشاركة آراء أهالي المنطقة، وذلك خلال ٤٨ ساعة.

وفي ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢، افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه المهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، محطة رفع الصرف الصحي الفرعية 7 قبلي الريفية.

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