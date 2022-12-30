محمد الحسينى «عابر المانش من ذوى الهمم»: الرئيس وفر كل سبل دعمنا

وجه محمد الحسيني، عابر المانش من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأول داون سندروم في العالم، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما يقدمه للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "لولا الرئيس ما كنت دخلت جامعة عين شمس، وحاليًا فى الصف الثالث الجامعي، وأعمل كمنسق فى وزارة الشباب والرياضة، ومذيعًا لشئون الاحتياجات الخاصة، وأقدم برنامجًا تليفزيونيًا".

وقال الحسيني، فى تصريحات له، تعقيبًا على مشاركة الرئيس فى النسخة الرابعة فى احتفالية "قادرون باختلاف": «دعم وتشجيع الرئيس لي عام 2017، كان السبب الأساسي إني أكمل وأكتب اسم مصر في جدارية المانش، كما سأشارك فى بطولة كابري نابولي العام القادم 2023»، مضيفًا أن القيادة السياسية وجهت سبل الدعم وكافة الإمكانيات للأشخاص ذوي الإعاقة، ونشهد عصرًا من الحقوق والإمكانيات للاحتياجات الخاصة.

وأضاف الحسيني: "أشكر الرئيس على قوانين الإعاقة والدمج ودا اللي ساعدنى إنى أكمل الدراسة الجامعية"، مضيفًا أحضر لـ36 كيلو في 2023، وهو إنجاز آخر، قائلًا: «أتدرب بصورة مستمرة كل يوم عبارة عن ساعتين فتنس وجري، و3 ساعات سباحة».

وأكد عابر المانش، أنه لا أحد ينكر ما تقوم به الدولة من جهود وتوفير إمكانيات للأشخاص ذوي الإعاقة قائلًا: «لولا أنتم ما كنت أنا، ولادك في ضهرك يا ريس».