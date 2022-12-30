الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أفضل 6 أماكن للخروج والاحتفال بالكريسماس بتكلفة اقتصادية

الكريسماس
الكريسماس

"أفضل أماكن للخروج في الكريسماس".. من أكثر الموضوعات بحثا خلال الساعات الأخيرة عبر محرك البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا، استعداداً للاحتفال بهذا اليوم المميز.

وتزامناً مع اهتمام المواطنين بكل أنحاء الجمهورية، الخروج غداً السبت الموافق 31 ديسمبر 2022، للاحتفال بيوم الكريسماس للتصوير أو التنزه بتكلفة اقتصادية، وترصد "الدستور" كل التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً لمعرفة أفضل الأماكن للاحتفال.

1 - حديقة الحيوان بالجيزة، من أفضل الأماكن التي يذهب إليها الكبار والصغار لمشاهدة الحيوانات واللعب معها.

2 - الحديقة الدولية بمدينة نصر، وتعتبر من ضمن أكبر الحدائق الموجودة، حيث إن مساحتها تصل إلى 55 فداناً، وبها مدينتا ألعاب ترفيهية.

3 - الحديقة اليابانية بحلوان، حيث تحظى بالمناظر الطبيعية الجميلة ومساحتها 10 أفدنة، وسعر التذكرة 10 جنيهات، ودخول الأطفال مجاناً.

4 - حديقة أم كلثوم بالمنيل، التي تتميز بالهدوء وقلة الزحام، وسعر التذكرة 10 جنيهات، وتصل مساحتها نحو 18000 متر مكعب.

5 - حدائق الزمالك، تطل على النيل وبها الأشجار وأماكن للجلوس وسعر التذكرة 10 جنيهات.

6 - حديقة الأزهر، الأشهر على الأطلاق بها أماكن للعب الأطفال، وتصل مساحتها إلى 71 فداناً، حيث تتميز بوجود النافورات بها والمطاعم.

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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