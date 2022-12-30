حدادًا على بيليه.. دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات «البريميرليج» والدورى الإسبانى

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، وقوف لاعبي فرق البريميرليج دقيقة صمت، حدادًا على روح الأسطورة البرازيلية بيليه قبل انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

وتُوفي بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية، أمس الخميس، عن عمر ناهز 82 عامًا.

بيليه فارق عالمنا بعد معاناة مع مرض سرطان القولون، الذي كان سببًا في تدهور حالته الصحية، مسببًا له فشلًا كلويًا وقلبيًا، ليقضي آخر أيام حياته في المستشفى رفقة عائلته.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا عبر موقعها الإلكتروني، جاء فيه: "تكريمًا لبيليه، ستتذكر أندية الدوري الإنجليزي مساهمته في كرة القدم خلال الجولة 18 (30 ديسمبر - 1 يناير) من خلال التصفيق لمدة دقيقة قبل انطلاق المباراة. سيرتدي اللاعبون وحكام المباراة شارات سوداء".

رابطة الدوري الإسباني أيضًا أعلنت عن وقوف لاعبي الفرق دقيقة صمت قبل كل مباراة في الجولة الخامسة عشرة لـ "الليجا" للتعبير عن تعازيهم في وفاة بيليه.

وعبر رونالدو نازاريو، النجم السابق لمنتخب البرازيل، عن حزنه لوفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية «بيليه»، الذي فارق الحياة بعد صراع مع المرض.

وقال رونالدو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "فريد، رائع، خلاق، في أحسن الأحوال، فريد من نوعه، حيث وصل بيليه، سيبقى دون أن يترك القمة أبدًا، يتركنا اليوم ملك كرة القدم، الأعظم في كل العصور".

وأضاف: "اختلط حزن الفراق بالفخر الكبير للتاريخ المكتوب، يا له من شرف أن آتي من بعدك يا صديقي، موهبتك هي مدرسة يجب أن يمر بها كل لاعب، سوف يتجاوز إرثك الأجيال، وهذه هي الطريقة التي ستبقى على قيد الحياة، اليوم ودائمًا، نحتفل بك".

واختتم رونالدو الملقب بـ«الظاهرة» تدوينته: "شكرًا لك بيليه.. ارقد في سلام".