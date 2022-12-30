إغلاق حديقة حيوان الجيزة أمام الزائرين للتطوير؟.. الحقيقة كاملة

نفت الدكتورة ماجدة شكري، مسئول الحياة البرية بحديقة حيوان الجيزة، إغلاق حديقة الحيوان في الوقت الحالي من أجل عمليات التطوير التي ستشهدها مع حديقة الأورمان، لحين الاتفاق على نقاط واعتمادات التطوير مع الجهات الممولة.

وقالت «شكري»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الاجتماعات مستمرة مع الخبراء والمسئولين للاتفاق على خطة التطوير لحديقة الحيوان وكذا حديقة الأورمان، من أجل عودة حديقة الحيوان للمحافظة عالميا مع الحدائق المفتوحة التي تستقبل الزائرين.

وأكد الدكتور محمد فاروق، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الحديقة تستقبل الزائرين بعروض الحيوانات والالتزام بالإجراءات خاصة مع زيادة الإقبال من المواطنين، والاهتمام بعمليات النظافة، والتنسيق مع مديريات الأمن في الجيزة والمحافظات لتأمين حدائق ووزارة الزراعة خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال فاروق في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم الاهتمام بتغذية الحيوانات جيدا وتجهيزها لعرضها أمام الزائرين، كما تم زيادة منافذ وشبابيك دخول الحديقة للتيسير على الزائرين وتقليل الزحام والضعط على الأبواب الرئيسية، مشيرا إلى أن أسعار رسوم دخول الحديقة 5 جنيهات، وسيتم تكثيف عمليات التأمين من الأمن الداخلي للحديقة مع توافر سيارات الإسعاف والمطافي بالحديقة، وكذلك تحديد أماكن لاستقبال الأطفال التائهين بالحديقة لعودتهم إلى ذويهم.

وأكد فاروق عمل خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو في أبهى صورها، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير.

وأضاف أنه تم مد العمل بالحديقة حتى غروب الشمس، وتواجد شركة أمن جديدة على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة وأثناء تواجد الزائرين، وشركة نظافة جديدة للمحافظة على نظافتها والمظهر الجمالي، وكذا وجود سيارتي مطافئ خاصتين بالحديقة لمواجهة أي طارئ، وكذا تدريب العاملين على خطة الطوارئ في الأزمات وإخلاء الحديقة.