«الداخلية» تضبط المتهمين باختطاف شخص فى الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من «ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز» بخطف «نجلها، طالب» حال سيرهما بإحدى الطرق بدائرة المركز، وما قررته أنها حال قيادتها سيارتها الملاكي ورفقتها نجلها المذكور بالطريق المشار إليه اعترضت طريقهما سيارة ملاكي يستقلها «عامل بإحدى الشركات ورفقته شخص مجهول لديها»، حيث قام الأول باصطحاب نجلها بالسيارة خاصته ولاذ بالفرار.

وأضافت أن زوجها كان يعمل بشركة كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، والمملوكة لوالد المتهم الأول، وعلمها بوجود خلافات مالية بينهما.

وفـى وقت لاحق، وبتضييق الخناق على المتهم المُشار إليه ومرافقه، قاما بإطلاق سراح الطفل المختطف بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية وتم تسليمه لوالديه.

وتوصلت تحريات فريق البحث، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «عاملا بالشركة المشار إليها، وطالبا»، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.