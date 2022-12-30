حصاد 2022|«النيابة الإدارية».. عام تطهير الدولة من الفساد

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد 2023، ونهاية عام 2022، التي حملت أحداثا وأخبارا وقرارات أثرت في المجتمع والمواطن المصرى بشكل مباشر.

وترصد «الدستور» أهم القرارات التي اتخذتها هيئة النيابة الإدارية على مدار عام 2022.

أضروا بالمال العام.. إحالة 11 متهمًا بالأزهر للمحاكمة العاجلة

فى 21 ديسمبر من الشهر الجاري، أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 11 متهمًا من العاملين بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهم بمخالفات مالية في عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر.

وذلك بإسناد العمل لشركة بالأمر المباشر لإحدى الشركات، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه دون وجه حق.

والمحالون هم: ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر سابقًا وبالمعاش حاليًا، وملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، مدير عام إدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، رئيس قسم المحركات بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، مشرف فنى بإدارة الشئون الفنية بجامعة الأزهر، مدير إدارة المشتريات المحلية بجامعة الأزهر، مراجع مشتريات بذات الإدارة، أمين عام جامعة الأزهر سابقًا، مدير عام بجامعة الأزهر، موظفة بإدارة المشتريات بجامعة الأزهر، مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة الأزهر سابقا بالمعاش حاليًا.

النيابة الإدارية تخصص أرقامًا للإبلاغ عن المخالفات المالية

كما خصصت هيئة النيابة الإدارية فى مطلع ديسمبر الجارى أرقامًا تؤكد على آليات التواصل المختلفة التي توفرها للمواطن، وسبل الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية على النحو التالى:

• الخط الساخن للنيابة الإدارية 16117.

• البريد الإلكتروني لتلقي الشكاوى.

[email protected]

• عبر تطبيق (Whatsapp) ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨

• عبر تطبيق "دليل النيابة الإدارية" الذي يمكن تحميله من متجر (Google play) لمستخدمي أجهزة تدعم نظام تشغيل (Android)

النيابة الإدارية تطالب بفصل «مأمور ضرائب» في المنصورة: أفعاله إجرامية

أمر المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية فى الدعوى رقم 297 لسنة 50 ق بجلسة 16 أكتوبر 2022، والذى قضى بمعاقبة مأمور ضرائب عامة بمأمورية المنصورة "القسم الأول" بخصم 15 يومًا من الأجر، وذلك حيال ما نُسب إليه من اتهامات، أولًا: انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية مع آخرين للاتفاق على نشر التأصيل الشرعي والسند الفقهي للتحركات المناهضة التي تتبناها تلك الجماعة، عن طريق تشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛ لنشر الأخبار الكاذبة ضد مؤسسات الدولة.

ثانيًا: إثارة الشغب وحيازة أوراق تنظيمية ومطبوعات تحتوى على فكر وخُطط الجماعة الإرهابية.

فى تصويرهم جثة نيرة أشرف.. النيابة تحيل مشرفة تمريض وممرضة للمحاكمة

كما أمر المستشار عدلي جاد- رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي- العام القديم سابقًا- للمحاكمة العاجلة.

وذلك على خلفية قيامهما بإفشاء سر اؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًا لجثمان المتوفاة "نيرة أشرف" بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة المنصورة الإدارية– القسم الرابع، قد تلقت بلاغًا من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بالقاهرة، بشأن مُذكرة مستشفى المنصورة التخصصي- العام القديم سابقًا، حيال الواقعة.

إحالة مدير عام الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج للمحاكمة

أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، والأخصائي الاجتماعي بذات المؤسسة للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية نشوب حريق بإحدى عنابر المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، مما أسفر عن وفاة ستة من أبناء المؤسسة المقيمين بالعنبر حرقًا وبالاختناق، وإصابة آخرين بحروق، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بمقر العنبر إثر نشوب الحريق.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب، تلقى بلاغ وزيرة التضامن الاجتماعي عن حادث نشوب حريق بمقر المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج يوم ٣ / ٦ / ٢٠٢١، مما أودى بحياة عدد ستة أفراد من الأبناء بالمؤسسة.

محاكمة عاجلة لـ9 مسئولين فى المنوفية.. أصدروا 162 تصريح بناء مخالفًا

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من قيادات ومسئولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمحاكمة العاجلة وهم كل من: سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة المنوفية الأسبق، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمحافظة، ورئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمحافظة، واثنان من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمحافظة، ومفتش إدارة حماية الأراضي بالمحافظة، ومفتش بمديرية المساحة بالمحافظة، وفني رخص بمديرية الإسكان بالمحافظة.

النيابة الإدارية تفتح تحقيقاً عاجلاً في انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية

أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن إصابة عدد من الطالبات.

وكلف المستشار عدلي جاد النيابة الإدارية بالجيزة القسم الثاني بسرعة التحقيق في الواقعة، والعرض على سيادته فور انتهاء التحقيقات.

إحالة مسؤول و26 موظفا بـ«صحة الإسكندرية» لـ«التأديبية» بتهم فساد

قرر المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مدير إدارة وسط الإسكندرية الطبية و26 آخرين إلى المحاكمة التأديبية، فى القضية رقم 542 لسنة 64 ق، لاتهامهم بالتزوير والمخالفات المالية، التى تتعلق بإهدار المال العام.

ووفقا لتحقيقات النيابة الإدارية، فى القضية التى حملت رقم 548 لسنة 2022، والتى سطرها المستشار كريم الرفاعى رئيس نيابة الصحة بالاسكندرية، فإن "أ.أ.ج"، مدير منطقة وسط الإسكندرية الطبية خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية، وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم تؤد عملها بدقة وأمانة.

رئيس النيابة الإدارية يوجه بإعداد بيان تفصيلى بالقضايا التى تناولت موضوعات بيئية

وفى أغسطس الماضى وجه المستشار عزت أبوزيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، كافة النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية بسرعة إعداد بيان تفصيلي بالقضايا التي تناولت موضوعات ذات الصلة بالبيئة كالتعدي على الرقعة الزراعية، أو التعدي على نهر النيل، أو مخلفات المصانع، أو مخلفات المحاصيل الزراعية، وغيرها من حالات الاعتداء ذات الصلة بالبيئة خلال أعوام 2020، 2021، 2022.