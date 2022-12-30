الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. وزير الصحة بالمنوفية لوضع حجر أساس مركز الأورام

وزير الصحه
وزير الصحه

يستقبل اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، غدا، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمكتبه بالديوان العام، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

حيث من المقرر تفقد وزير الصحة مستشفى الهلال للتأمين الصحي، المستشفى التعليمي بشبين الكوم، ووضع حجر أساس مركز أورام منوف، تفقد أعمال تطوير المركز الطبي بقرية شما ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما سيتفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، أعمال التطوير بمستشفيات الباجور التخصصي، وحميات منوف، وتفقد مستشفيات سرس الليان ومنوف وأشمون وحميات أشمون.

31 ديسمبر ارتداء الكمامات أعمال التطوير التحقيقات التخصصى الصحة والسكان القطاع الطبي

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